Stadse Fratsen: Filmster op de Elterberg

Politie weigert vaker wapenver­gun­nin­gen na schietdra­ma in Alphen aan den Rijn

13:46 De politie is sinds het dodelijk schietincident in 2011 in Alphen aan den Rijn veel vaker ‘nee’ gaan zeggen tegen mensen die een wapen willen hebben voor jacht of schietsport. Bovendien worden wapens sneller afgepakt.