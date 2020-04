Stadse Fratsen: Hoe moet dat nou zonder kapper?

Gisteravond vertelde ik aan de keukentafel dat ik mij een tijdje - ver voor de anarchistische periode nog - heb laten knippen door een vriend van mij. Die had vele talenten maar niet als kapper. Tegenwoordig doet hij mijn tuin. Het gazon knipt hij onberispelijk.



Het is moeilijk na een paar maanden tegen een vriend te zeggen dat het zo welletjes is. Toch belandde ik na wat enthousiaste knipbeurten op zeker moment weer bij een echte kapper. Die vroeg na een korte stilte wat mijn model was. En wat er in hemelsnaam was gebeurd.



Aan de keukentafel sprak ik mijn lichte zorg uit hoe dat nou moet dadelijk: minstens vier weken zonder kapper. Zeker omdat er al weer wat wildgroei is en mijn bakkebaarden doen denken aan die van een Britse scheepskapitein die vroeger wekelijks op tv verscheen. Om mijn opmerking werd wat gegniffeld door mijn vriendin en haar zoon. Alsof ik mij ooit druk maak om de lengte van mijn haar, laat staan de verzorgdheid van mijn uiterlijk.



Mijn vriendin heeft in haar naaste kring twee kapsters. Ze schetst nu een situatie waarbij zij - met spiegel en schaar in de aanslag - instructies volgt van deze twee via een smartphone. ,,Wat kan er bij jou misgaan”, vraagt ze. ,,Hoogstens dat een stuk haar niet helemaal, maar slechts voor de helft omhoog staat.”



Hoe dit afloopt, weet ik niet. Er zijn ergere dingen dan het haar tot in de nek en over de ogen te laten groeien. Wel ben ik ook benieuwd naar uw ervaringen.