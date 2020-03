Stadse Fratsen: Ik besef pas dat ik handen heb geschud als ik die klamme hand voel

Ziekenhui­zen in Achterhoek stellen operaties uit om ruimte te maken voor coronapa­tiën­ten

13 maart DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De Achterhoekse ziekenhuizen SKB in Winterswijk en Slingeland in Doetinchem stellen per direct niet-spoedeisende operaties uit. Dat is volgens de ziekenhuizen noodzakelijk om materialen, kamers en inzet van personeel te besparen voor de verwachte toename van het aantal coronapatiënten in Nederland.