Stadse Fratsen: ‘Ik werd in een doos gestopt en gestapeld tussen andere dozen’

Het liefst was ik meegegaan met die wethouder die twintig jaar geleden met pensioen ging. Ik hing op zijn kantoor. De wethouder praatte soms met me als hij voor me stond. Ik zag zijn oogjes door zijn bril. Hij hield van me, wist ik. Hij zou voor me zorgen. Me misschien bij zijn dood nog eens nalaten aan een museum. Wat zou ik graag in een museum hangen.