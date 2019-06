Stadse Fratsen: Jongeman met blauw-wit shirt heeft geen tijd

Van het zandpad langs het spoor loopt hij de fietsbrug over. Hier is het minder druk. Een bekende spreekt hem aan maar hij is Oost-Indisch doof. Om zich af te sluiten doet hij oordopjes in. Zonder geluid. Hij kan geen geluid verdragen.



Op weg in de richting van het centrum loopt hij bijna alleen. Dat is fijn. Rust. Al krijgt hij die kopbal maar niet uit zijn hoofd.



Iets verderop, aan de overzijde van de kruising staat een groepje mannen. Ze praten. Een ervan, een grijze man met iets te lang haar, heeft een opschrijfboekje in zijn hand en maakt aantekeningen. Hij herkent de man. Het is een journalist van de krant.