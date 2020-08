Stadse Fratsen: Leenhond nu al verpest

Moest ik gisteren aan denken toen ik met onze leenhond op pad was. Hij - het is trouwens eigenlijk een zij - is van hetzelfde ras als mijn vorige hond, zoals bekend een onbetrouwbaar keffertje.



Ik dacht in de ogen van deze even dezelfde valse blik te zien. Maar dat is het dan ook qua mogelijk nare trekjes: onze leenhond heeft duidelijk een veel betere opvoeding genoten.