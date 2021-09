Stadse fratsen: Mijn zoon treft het beter met zijn Máxima dan ik met de Praagse die me ‘Bruce’ noemde

Misschien heb ik het verdrongen. Maar pas tijdens dat avondmaal schieten me flarden te binnen van een van de weinige avonturen die ikzelf had met een buitenlandse.



Een blonde Praagse, in dit geval. Met wat vrienden was ik daar voor een kort verblijf dat in het teken stond van drank. Op klaarlichte dag duikelde ik haar op in een kroeg.



Eenmaal thuis schrijven we. De eerste brief die ik ontvang is zwaar geparfumeerd. Bij het openen van de envelop valt er een foto uit van haar als brunette. Bevalt me eigenlijk beter. Daarna zie ik resten lippenstift die ze kussend heeft achtergelaten, net onder de handgeschreven tekst.