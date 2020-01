Stadse Fratsen: Na het drama met de schoolparkiet was ‘Knijpkema’ geboren

Toen ik doorlas begreep ik dat juf Emma op vrijdag geen oppas heeft voor Jack. Gevraagd werd aan de ouders of iemand er bezwaar tegen had dat juf in het vervolg op vrijdag Jack meeneemt in de klas. In ons kleine gezelschap vond bijna iedereen dat je zo'n vraag niet stelt: want wat als een van de kinderen allergisch is?