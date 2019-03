Stadse Fratsen: Of het zo erg is dat er een keer per jaar 'n optocht door de straat gaat?

Ik beleef een moedig moment en tussen een bonte wagen en wat dansmariekes door schiet ik de straat over, op weg naar de entree van de super. Als ik bijna aan de overzijde ben, hoor ik: ,,Henny, ben je nou nog niet verkleed?” Ik draai me om en kijk in het gezicht van een man met witte wangen en zwarte snorharen. Zijn stem denk ik te herkennen, maar wie het is? Ik maak een verontschuldigend gebaar, spring tussen het publiek door het trottoir op en verdwijn in de super.



Eigenlijk ging het dit jaar best goed tussen het carnaval en mij. Diverse edities vluchtte ik naar zonniger oorden, nu niet. Momenten van grote ergernis bleven van mijn kant achterwege. Wel zorgde ikzelf voor wat irritatie toen ik als presentator van het Nieuwscafé met lichte ironie wilde verhalen over bovenstaand avontuur.



Er klonk afkeurend gemompel vanachter uit de zaal, vast van mensen met een steek op. Of het nou zo erg is dat er een keer per jaar een optocht door de straat gaat?



In de super trof ik mijn buurman. Evenmin carnavalist en ook hij was - alsof het de gewoonste zaak van de wereld was - dwars door de optocht de straat overgestoken. We hadden het er even over en genoten van het moment dat we in een wereld waren waarin alles normaal leek. Dit in de wetenschap dat ons beiden een terugtocht wachtte.



Alles is al weer een paar dagen voorbij. Ik moet wennen aan de stilte. En wacht tot een afgeschminkte man begint over het moment dat ik overstak bij de optocht. Iemand zal er toch wel een keer over beginnen?