Stadse fratsen: Ontmoeting met gepensioneerde snackbarhouder die ervan droomt

Van een afstandje vallen zijn rode wangen op. Flink wat zonuurtjes gepakt, zeker. Zijn hoofd oogt dikker. Verdwenen is het ingevallen, enigszins vale gezicht dat misschien wel hoort bij een hardwerkende snackbareigenaar. Altijd met het hoofd boven de dampende patat maar te weinig buitenlucht.



Midden in de nacht met een lading bier op belandde ik wel eens bij hem aan het loket. Liefst voor een broodje frikadel zonder. Soms twee. Gezellig was het er zelden, daarbuiten in het donker waar geen stoel stond. Gezelligheid was ook niet de bedoeling. Bij de meesten van ons was het beste ervanaf. Wel nog even door naar het volgende etablissement.