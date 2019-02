Stadse Fratsen: Op naar Tussen Kunst & Kitsch

update Brandweer in Oost-Nederland druk door harde wind, ANWB waarschuwt verkeer

15:14 De harde wind zorgt zaterdag voor de nodige ongemakken in de regio. De Zwolse brandweer is al een aantal keren uitgerukt vanwege 'stormschade’. Aan de Potgietersingel bij Museum de Fundatie in Zwolle sneuvelde een grote boom.