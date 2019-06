Stadse Fratsen: Op zoek naar een plintenladder

Op zoek naar de uitvoerder wandel ik naar de bouwkeet. Ik loop over ruw, ongelijk zand, en kijk naar mijn schoenen: gelukkig heb ik mijn glimmendste Bommels niet aan.



Ik ben er vanwege ‘De dag van de bouw’. Die is vandaag. Laat dit kleine verhaal u er vooral niet van weerhouden een bouwplaats te bezoeken.



Als ik er eerder deze week naar onderweg ben, vraag ik me af hoe ik er ooit toe ben gekomen te kiezen voor een carrière in de bouw. Misschien dacht ik aan de oom die trappen timmerde. Of de familie met een aannemersbedrijf die mijn achternaam droeg. Hoe dan ook was het een moment van overmoed, waarbij ik niet dacht aan mijn linkerhanden.