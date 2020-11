Stadse Fratsen: opnieuw onderuit in de douchecel?

De vrouw ken ik niet, maar - zo bedenk ik me - dat kan komen door haar mondkapje. Ongemerkt heeft ze een paar passen in mijn richting gezet. Als ze naast me staat, wendt ze zich tot mij en vraagt: ,,Meneer, zou u...”



Zelf verkondig ik veelvuldig en vol overtuiging dat ik maar één ding kan: stukjes schrijven. Anderen kunnen ook zingen, muziek maken of een complete bed & breakfast runnen naast hun werk voor de krant. Ik niet. Affiniteit met bloemen heb ik ook niet. Al lukt het me meestal nog wel met het meest stemmige ruikertje thuis te komen.



,,Zou u misschien die vaas van de plank willen halen", vraagt de vrouw aan mij. Licht verbouwereerd kijk ik even naar mijn bekende uit de binnenstad. Heeft hij het soms in zijn rug? Of is hij misschien opnieuw onderuit gegaan in de douchecel?



Als ik later het voorval vertel aan mijn vriendin, merkt ze op dat ik vast mijn jas niet aanhad in de bloemenzaak. Dat was inderdaad zo. ,,Dan denken mensen dat je er werkt”, zegt ze.



Maar terug naar die middag, in de winkel. Bij het betalen van het bloemstuk aan de balie kan ik het niet nalaten te zeggen dat iemand mij zojuist voor medewerker van de zaak heeft aangezien. ,,Dan heeft u er vast met zelfvertrouwen gestaan", zegt de bloemiste.



Over dat antwoord denk ik na als ik de winkel weer uitloop. Heb ik dan toch iets met bloemen? In de verte hoor ik zacht maar heel duidelijk: ,,Mevrouw, zou u misschien...”