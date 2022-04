Stadse Fratsen: Over een cruciaal gesprek tussen een zoon en zijn vader op een vrijdagmiddag in mei

ColumnGaandeweg ons gesprek in het Zwolse café, al weer bijna dertig jaar geleden, gedraag ik me als interviewer en vraag door. Terwijl we toch in de kroeg hebben afgesproken als vrienden. We zitten aan een tafeltje bij het raam en een schaakbord staat tussen ons in.