Stadse Fratsen: Paspoort

Geen confettika­non meer als prijs op kermis in Hummelo: snippers te vervuilend

12:05 HUMMELO - Kinderen krijgen dit jaar geen confettikanon meer als prijs bij attracties op de kermis in Hummelo. ,,De snippers uit die zogeheten partypoppers liggen dagen later nog in het dorp en waaien tuinen en de natuur in”, zegt voorzitter Maarten Rexwinkel van Volksfeest Hummelo, dat de kermis organiseert. Volgens Rexwinkel is dat een ongewenste en onnodige vervuiling van het dorp en de natuur eromheen.