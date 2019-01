Stadse Fratsen: Posten bij de afhaalchinees

Ik stap uit, loop naar de voordeur en merk dat die op slot zit. Had ik wel gedacht, want er brandt geen licht. De collega van de omroep is ook uitgestapt, ziet mij voor de dichte deur en gaat weer in de auto zitten die met de neus in de richting van de afhaalchinees staat.



Ik loop bij de buurman - een fietsenzaak - naar binnen. De man heeft niets gezien, heeft ook geen 06 van de overvallen eigenaar maar wel koffie. Ik drink een bakje mee, in de hoop wat verwarring te scheppen bij de omroep die zich misschien afvraagt wat ik uitvoer. Maar als ik buitenkom, staat de omroep er gewoon.



Ik start de auto, doe of ik wegrij, maak een rondje door de wijk en parkeer verderop in de straat. Bij de afhaalchinees brandt nog steeds geen licht. De omroep wacht. De zaak zou rond het middaguur openen maar het is al anderhalf uur later. De omroep blijft geduldig in de auto. Ik maak een ritje naar Terborg waar ik toch wat moet ophalen.



Iets na tweeën stuur ik de straat weer in. De omroep is weg, bij de Chinees brandt licht. Ik kijk op de site van de omroep en zie dat er geen interview met de afhaalchinees staat. Mooi, zeg ik en ga naar binnen. De eigenaar spreekt amper Nederlands. Wel heeft hij aangifte gedaan. Hij geeft mij het afschrift en een leesbril. Ik maak aantekeningen.



Dit keer win ik het gevecht met de omroep. Maar het is een momentopname. De volgende keer kan het anders zijn.