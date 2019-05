Stadse Fratsen: Souteneur met stille trom vertrokken

Om onduidelijke redenen kan ik het goed vinden met lui die hun geld verdienen aan de zelfkant van de samenleving. Zo bezocht een coffeeshophouder onlangs de presentatie van mijn boek. En reken ik een souteneur tot het randje van mijn kennissenkring. Hij stuurt per app geregeld een filmpje met schuine inhoud.

De souteneur leerde ik kennen in de rechtbank in Kleef. Ik zat op de perstribune, hij in de verdachtenbank. Een belastingkwestie. We wisselden wat blikken van verstandhouding. Tussen twee verhoren door stiefelde hij naar mij en het was direct ouwe-jongens-krentenbrood. Beveiligers en Duitse advocaten haastten zich om ons bij elkaar weg te halen.

De rechtszaak was een langdurige kwestie. In een half jaar tijd kwam ik er wel tien keer. Op het eind was de souteneur voorlopig vrij.

Tijdens een van die laatste zittingen zat ik in de middagpauze op een houten bankje bij de entree van de zaal. Hij kwam in vrijheid aanlopen en schoof naast me. We hadden het over thuis, gezondheid en hoe hij in het metier was beland. Dat was op advies van een kennis: ,,Je kunt een bank beroven. Maar na een tijdje is het geld op en moet je weer een bank beroven. Prostitutie is een stabielere inkomstenbron.”

Een keer heb ik hem opgezocht in zijn Pippi Langkoushuis, waar ooit een burgemeester woonde. De oprijlaan stond vol oude sportauto’s. Sommigen dachten dat hij autohandelaar was. Maar dat was hij niet.

De vraag waarmee dit stukje begint kreeg ik een paar weken geleden van een gezamenlijke kennis. Gisteren dacht ik er ineens aan. Ik appte de souteneur en vroeg of hij echt was vertrokken. ,,Ja”, was het antwoord.

Alsof er iets is afgelopen.