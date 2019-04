Stadse Fratsen: Spookhuis

Na zo'n beetje bij alle buren te hebben aangebeld ken ik de geschiedenis van de familie - vader, moeder, dochter en zoon - die hier woonde. Een schildersgezin. De lange houten ladders hangen nog aan de muur van de schuur achter in de tuin. Moeder ging in december 2008 dood. Sindsdien staat het huis leeg en bladdert de verf af.



De dochter is de enige van het gezin die nog leeft. Haar zoon krijg ik aan de lijn als ik een Duits nummer in Emmerik bel. Zijn moeder is eigenares van het huis, beaamt de zoon. Ik vraag waarom er al ruim tien jaar niets gebeurt met het huis. ,,Ze kijkt er niet naar om", zegt hij. ,,Ze wil er niet over praten ook.”



Ik leg hem voor wat ik hoor in de buurt. De moeder zou op haar sterfbed in december 2008 haar dochter hebben laten beloven nóóit het huis te verkopen. ,,Zou best kunnen", zegt de zoon met het Duitse nummer.

,,Kan ik uw moeder bellen", vraag ik. ,,Mijn moeder heeft geen telefoon", antwoordt hij. ,,Kan ik haar bereiken dan", vraag ik. Na enig nadenken zegt hij: ,,Schrijf haar een brief.”



Ik vraag waar ik de brief naar toe kan sturen. Even is het stil. Dan noemt hij het adres van de jaren-dertigwoning in Doetinchem . ,,Maar daar komt ze toch nooit meer", zeg ik. ,,Jawel, soms", antwoordt hij. ,,Dan zal ze de brief zien.”



Ik besef dat ik ben beland in een wereld waarin tijd geen rol speelt. Mogelijk spookt het er.