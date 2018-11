Stadse Fratsen: Stapel stenen

Pas de volgende morgen zie ik in een mail dat het hekwerk is opgesteld rond een opgegraven gemetselde kazemat uit 1530. Als ik mijn ademhaling weer op orde heb, wandel ik er naar toe, schiet een foto en twitter dat we er een toeristische trekpleister bij hebben.

Sindsdien schrijf ik liefst alleen nog over het historische verdedigingswerk. Ik droom er niet van maar slaap er slecht door. En app na zo'n doorwaakte nacht naar onze wethoudster het voorstel de hele Terborgseweg een paar meter op te schuiven - desnoods over het plein voor het stadhuis te laten lopen - en zo voldoende ruimte te scheppen voor onze nieuwe attractie.

Overdag loop ik soms van de redactie naar beneden, naar het hek. Daar schaar ik me tussen geestverwanten. Samen staren we naar het metselwerk. Een enkeling begint een praatje maar het is genoeg elkaar in de ogen te kijken.

Gisteren komt er een man op de redactie en vraagt naar de redacteur Doetinchem. Even veronderstel ik dat het over de kazemat gaat maar hij vaart uit over de gemeente die al anderhalve week niets doet aan zes lantaarnpalen die stuk zijn op de weg naar zijn fitnessclub.

Hoe moet dat met de veiligheid van die kinderen die daar in het donker fietsen? Moet er soms eerst iets ergs gebeuren? Geen geld steken in veiligheid maar wél in zo'n stapel stenen hier voor de deur! Schande! En wat gaat u daar aan doen? Ik zie het al: niets, hè?

De man vertrekt. Ik loop naar het hek.