Stadse Fratsen: Straks alleen nog maar naar de overkant

Op zoek naar de akker begon ik op de Covik, het buurtschap waar ik ben opgegroeid. Zijn zoon, die de boerderij had overgenomen, was niet thuis. Hij woonde met zijn vrouw in de nieuwe woning ernaast en deed open. Nadat ik koffie had afgeslagen zette hij me open en joviaal - zoals ik hem kende van vroeger - op een spoor en uiteindelijk vond ik die middag de akker.



Deze morgen ben ik op zijn begrafenis. Hij was de jongere neef van mijn al lang overleden vader en vanuit ons keukenraam keken we uit op zijn erf. De kerk is behoorlijk gevuld. Behalve zijn vier lieve kinderen zie ik geen bekende gezichten. Een man herkent mij wel en steekt een hand op. Dat doe ik ook, maar weet niet wie hij is. Ik ben te lang weg.



De pastoor vertelt dat de neef van mijn vader twee jaar geleden - hij was toen 87 - zijn vrouw verloor. Kort daarna ging het niet meer. Waarmee de pastoor bedoelt dat hij niet langer alleen in het huis kon wonen naast de boerderij waar hij zijn hele leven had geleefd en gewerkt. De laatste twee jaar zat hij in een verpleeghuis in de stad.



Na de kerkdienst rijd ik naar de Covik, langs zijn huis waar nu, zo te zien, iemand anders intrek heeft genomen.



Zelf woon ik al twintig jaar tegenover een verzorgingstehuis en bijna net zo lang zeg ik: ik hoef straks alleen maar naar de overkant. Denkend aan de neef van mijn vader besluit ik mijn huis nooit van de hand te doen. Het enige dat er dan nog mis kan gaan is dat het verzorgingstehuis zelf verhuist of sluit. Voordat het straks is.