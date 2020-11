Stadse Fratsen: Typisch Achterhoek is verdorie soms nét de Achterhoek

Even dacht ik dat hij ook een rol had gekregen in Typisch Achterhoek. Helaas is hij niet gecast als een van onze streekgenoten die in de serie op de voet worden gevolgd. Had boeiende tv opgeleverd. We hadden heel wat bruine kroegen tot in de late uurtjes in beeld gezien. Waren op de hoofdtribune van De Vijverberg beland en mogelijk zelfs bij de veurzitter van De Graafschap - een goede vriend van hem - thuis.