Stadse fratsen: Vaak de gang naar het stadhuis gemaakt, maar nooit met deze reden

Belangstellend vraag ik mijn collega of thuis alles goed is. Als ik even later verder wandel bedenk ik mij dat ik geregeld de gang naar het stadhuis heb gemaakt, maar nooit om deze reden.



Even de beslommeringen van thuis, waar ook nog een hulp rond rent, achterlaten om in een roes van te weinig slaap een nieuw kind aan te geven. Lijkt me erg ontspannend. Ik heb het zelf nooit verder geschopt dan met een vriendin een zwangerschapstest kopen bij de drogist.



We hebben een nieuwe chef. Geïnspireerd door het vaderschap op de redactie vroeg hij me of ik kinderen heb. Nee, zei ik. Ik liet even een stilte vallen en vertelde toen over de zoon van mijn vriendin. Die was eerst een half jaar naar Zuid-Afrika geweest, daarna naar Vietnam, toen naar Suriname en nu zit hij in Argentinië. Op bezoek in Buenos Aires waar zijn vriendin woont die hij afgelopen winter heeft ontmoet in Mexico.



Wel niet mijn zoon dus, maar een beetje over hem opscheppen mag toch wel?



Mijn collega - de jonge vader - vertelt dat hij wat aan de late kant is met het aangeven van zijn dochtertje op het stadhuis. Dat moet binnen vier dagen, zegt hij. En als je dat niet binnen vier dagen doet, wat gebeurt er dan, vraag ik. We zijn het er over eens dat het dan ook wel goed zal komen.



Hij neemt zijn zoontje op de arm en loopt verder.