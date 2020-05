Stadse Fratsen: Verbouwing

UPDATE Brandweer rukt uit voor brand in kerk Aalten, maar het bleek vals alarm

2 mei AALTEN - De brandweer is zaterdagavond opgeroepen omdat er rook werd gezien dat uit de schoorsteen van de Oosterkerk in Aalten kwam. Na een uitgebreid onderzoek werd geconcludeerd dat er geen brand was, maar dat er een storing in de installatie was.