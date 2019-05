Stadse Fratsen: Verward?

Ietwat verward raakte ik wel door de vraag. Ik kon me namelijk niet herinneren dat ik de man had gesproken vóór ik het stadhuis betrad. Sterker, volgens mij had ik hem nog nooit ontmoet.



Nu moet ik bekennen dat enige verwardheid mij niet vreemd is. Bijvoorbeeld de combinatie van het plaatsen van een naam bij een gezicht op een plek waar dat gezicht niet bij hoort, breekt mij wel eens op. Pas nog, bij het signeren van mijn boek, was ik druk bezig ‘Voor Jan’ te schrijven bovenaan de eerste bladzijde. Tot ik hoorde dat iemand hem aansprak met ‘Peter'. Terwijl ik Peter al zo'n tien jaar ken.



Over mijn zwaardere en langduriger vormen van verwardheid zal ik het hier maar niet hebben. Ze zijn in elk geval van een orde dat ik direct aansla bij het lezen van het sympathieke bericht dat kleine groepjes hulpverleners de straat opgaan om zo de ernstig verwarde medemens op te zoeken.



Ik maak direct een afspraak om voor een reportage een paar uur mee te gaan, de straat op. Begin deze week is het zover. Als ik de mensen met wie ik op stap ga begroet, houdt een van hen iets langer mijn hand vast dan nodig. ,,Ik ken u", zegt hij, een licht getinte jongeman, wiens gezicht ik maar niet thuis kan brengen.



Een paar dagen later is het nu al weer. Ik vraag me af of het mijn iets te lange, toen inderdaad wat uit model hangende haar is geweest? Mijn ongepoetste schoenen soms? Of verlaat ik het stadhuis altijd ietwat uit evenwicht?



,,U was wel wat nors", zegt de jongeman. Ongetwijfeld.