Stadse Fratsen: Voordeel van de vlag is dat hij van afstand te zien is

Thuis kijk ik tegenwoordig dagelijks naar de Achterhoekse vlag. Het verzorgingstehuis tegenover me heeft hem gehesen. Waarom weet ik niet. Willen ze ergens bij horen of juist niet? En willen alle bewoners dat ook?

Deze vakantie hebben we één keer aan andere vakantiegangers uitgelegd waar we vandaan komen. Ergens uit ‘the eastern part of the country, nearby the German border, not far from Arnheim’. Lijkt me genoeg.



Achterhoekers vind ik erg leuk, ik ben er immers zelf een. Maar ik moet er niet aan denken mezelf tegen te komen met naast me prominent een vlaggenstok in het zand geprikt, alsof er een stuk land afgebakend moet worden. Een vlag ook die - toevallig of niet - dezelfde kleuren heeft als een biermerk uit onze regio. Bier dat ikzelf alleen te drinken vind als ik daarvoor een ‘smintje’ naar binnen heb gegooid, maar dat is een kwestie van smaak natuurlijk.



Het blijkt aan de kustlijn geen vlag te zijn maar het spinakerdoek van een kite-surfer. Anders was ik er trouwens met een boog omheen gelopen. Want dat is wel het voordeel van de vlag: je weet van afstand waar je mee van doen hebt.



‘s Avonds aan het diner komt de wandeling nog even voorbij. Dat is als mijn vriendin vertelt dat ze pas een Achterhoekse vlag heeft gekocht om volgende maand haar zoon mee te verwelkomen. Een kleintje, voegt ze er geruststellend aan toe.