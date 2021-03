Stadse Fratsen: Zingend lopen we schoonvaders ruimtes in, als we draaien haakt hij achteloos aan

‘In heel Europa’ zing ik op het toilet, onder de douche en wandelend naar de bakker. Als er niemand in de buurt is, tenminste. Gisteren even gegoogeld en toen zag ik een zwart-witfilmpje voorbijkomen van ‘opa’ op de solex, vervaarlijk manoeuvrerend door Amsterdam. Hadden mijn opa en oma ook, een solex. Het liedje is uit 1967. Het meeste ging nog langs me heen maar het kan niet anders of hier ben ik mee opgegroeid.