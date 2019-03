Stadse Fratsen: Zonder zorgen na een maand geen water geven

Toen ik ooit - ruim dertig jaar geleden - op kamers ging wonen, kreeg ik een advies: neem een yucca. Het advies kwam van iemand die me goed kende. Ze voegde er aan toe dat een yucca alleen groeit in droge, warme gebieden in Amerika. Ik hoefde me geen zorgen te maken als ik eens een maand of wat vergat water te geven.

,,Ik heb thuis drie planten”, antwoordde ik en stak eenzelfde aantal vingers in de lucht.



Waaronder een yucca, dacht ik bij mezelf. De huidige is een jaar of wat geleden mijn huis binnengekomen toen mijn vriendin net een andere woning had gekocht en ter overbrugging twee maandjes bij me introk. Binnen een mum van tijd stond er aan de straatzijde het een en ander aan groen voor het raam.

Toen ze weer was vertrokken, heb ik het groen laten staan en ging braaf wekelijks - of soms om de twee of drie weken - met de gieter rond. Waarbij me opviel dat de yucca gaandeweg wat bruinig werd. Maar die andere twee niet.



,,Je hebt maar één plant", zei mijn vriendin. ,,Drie!", bracht ik daartegen in. En op het moment dat ik dat zei bekroop me een lastig te omschrijven gevoel.



Ik heb net even die andere twee op de kop gezet. Hoewel het al weer weken geleden was dat ik de gieter boven ze hield, drupte er water uit. Er viel nog geen blaadje vanaf en ze zijn nog steeds erg groen. Kleurvastheid is een van de voordelen van kunstplanten, schijnt.