Stadse Fratsen: Zwanger

Zwanger? Nee, ‘wij’ niet. Kom zeg. Maar wel de kapster, zie ik als ik iets te vroeg ben voor mijn afspraak om mijn haar te laten knippen. Terwijl ik wachtend onderuit gezakt zit op de bank loopt ze een paar keer met haar gevulde buik voorbij. Ik ben niet zo'n prater, ook niet bij de kapper en zeker niet als het over zwangerschappen gaat. Het vooruitzicht dadelijk een half uur zwijgend haar buik te negeren vervult mij met lichte zorgen.

Een zwangerschap geeft mij altijd een wat ongemakkelijk gevoel. Pas ook weer toen de buurvrouw beviel. Ik kreeg een kaartje waarbij ik werd uitgenodigd de jongeling te komen ‘bewonderen’. Vind ik lastig: bewonderen en er een gesprek over voeren. Komt vast omdat ik geen ervaring heb met zwangerschappen.

Als ik tien seconden in de kappersstoel zit begin ik over de intocht van de Sint en dat zij daar de komende jaren ook tussen loopt. Daarna hebben we het over hoever ze is (halverwege), of ze weet of het een jongen of een meisje wordt (nee) en dat haar vriend straks het kind moet aangeven op het gemeentehuis en altijd nog een andere naam kan noemen dan afgesproken.

,,Zijn er al namen”, vraag ik. Ze heeft er vier achter de hand, twee voor een jongen en twee voor een meisje. Dan verrast ze me met de opmerking dat tegenwoordig veel kinderen worden vernoemd naar de plaats waar ze geboren zijn. Paris, zegt ze. Brooklyn. Florence.

Mij schieten allerlei plaatsnamen door het hoofd. ,,Zeddam", verduidelijkt ze. We zijn het er over eens dat dat geen geschikte naam is. Niet voor een jongen en ook niet voor een meisje.

Ze haalt de spiegel tevoorschijn en ik knik tevreden. ,,Het was gezellig", zegt ze. Ik denk dat zij er ook wat tegen opzag.