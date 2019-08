Stadsfeest zet podium weer op oude plek

,,Door het podium te verplaatsen krijgt het Simonsplein tijdens het Stadsfeest de intimiteit terug", zegt Niels Teunissen, sinds 2016 locatiemanager van het vierdaagse Doetinchemse volksfeest dat voor de 34ste keer wordt gehouden en tienduizenden bezoekers naar het stadscentrum trekt.

Terrassen

,,De verplaatsing is mogelijk omdat de Dancetour (alleen al goed voor enkele duizenden bezoekers, HH) sinds de vorige editie bij de kies wordt gehouden. Daardoor hoeven we geen invasie van 3.500 mensen te verwachten op het Simonsplein", zegt Teunissen. ,,Door de Dancetour moesten de terrassen weg worden gehaald en dat wil de horeca niet. Nu kunnen de terrassen blijven staan. Mocht het toch heel druk worden dan kan alsnog worden gesommeerd de terrassen weg te halen.”

Grote namen als Guus Meeuwis (2007) en Frans Duijts (2010) staan al jaren niet meer op het programma. Daarvoor is ook geen geld. In het vorige decennium werd geregeld gewerkt met een begroting van 130.000 euro, nu is dat 90.000 euro. ,,Een derde daarvan gaat bovendien op aan veiligheidsmaatregelen", zegt Teunissen.

Achterhoeks programma

Niettemin staat er een programma voor vier dagen. ,,Met voor 80 procent een Achterhoekse invulling”, zegt programmeur Erik Hagelstein. ,,Vroeger werd nog wel eens een begroting overschreden, nu niet meer. Ik kan moeiteloos een ambitieuzer programma maken, maar dan moeten we entree vragen. En dat willen we niet. Het Stadsfeest is voor iedereen en dus gratis.”

Na zware jaren (met als dieptepunt in 2012 de roof van 25.000 euro uit de kluis van de organisatie) richt het Stadsfeest zich steeds meer op. Opvallend is het steeds uitgebreidere programma op het Mark Tennantplantsoen. Daar speelt nu op zaterdagavond (22.45 uur) als publiekstrekker The Original Sixties R&B Soulshow. Verder is op donderdagavond klassieke muziek op het Simonsplein. Voor de jeugd is er bovendien de Dancetour met bekende dj's bij de D-Toren. Bovendien zijn er naast het Simonsplein podia in de Grutstraat, in de Korte Kapoeniestraat en in diverse cafés.

Concurrentie sponsoring

De organisatie heeft qua sponsoring te maken met toenemende concurrentie van andere Doetinchemse evenementen die in dezelfde vijver vissen. Naast de Parkparade (in 2016 afgescheiden van het Stadsfeest) is ook Djazzvibes er recent bijgekomen. Wat dat voor gevolgen heeft laat Stadsfeest-bestuurslid Gunter Giesen zien in een voorbeeld: ,,Twee grote sponsors waren nog niet zo lang geleden samen goed voor 20.000 euro. Ze sponsoren nog steeds, maar nu voor samen 5.000 euro.”