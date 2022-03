Stadsmuseum 's Heerenberg pakt de draad weer op met stadswandelingen

Museum STAAL in Almen houdt koffieoch­tend voor potentiële vrijwilli­gers: ‘Een warme douche’

Museum STAAL in Almen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en daarom is er op maandag 11 april een inloopochtend voor geïnteresseerden. Van 10.00 tot 11.30 uur vertellen directeur-bestuurder Pien Pon, coördinator Joke Dinkelman en een vrijwilliger over het werken in het Almense museum.

25 maart