Stadstuin op Veentjes in Doetinchem breidt uit

Metamorfose

Lambregts verwees er naar dat De Veentjes nog dit decennium een gebied was dat als onveilig werd gekenmerkt.



Sinds de sloop van de oude schouwburg Amphion en de C1000, waar nu een appartementencomplex komt, is een metamorfose gaande. Volgens de wethouder speelt de stadstuin daar een belangrijke rol in: ,,De tuin is reden om hier te gaan wonen.”