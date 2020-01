Staking: Tormijnschool Noordijk wil jongeren laten zien hoe leuk lesgeven is

Voor de Tormijnschool was het gisteren en vandaag niet alleen een dag om te staken en duidelijk te maken dat de problemen in het onderwijs nog niet zijn opgelost, ook al is er een nieuwe cao afgesloten en extra geld vrijgekomen. De leerkrachten wilden tegelijkertijd uitdragen dat werken in het onderwijs óók heel erg leuk is en dat je er veel voor terugkrijgt. „De enthousiaste kinderen, de glunderende koppies tijdens een voorgelezen verhaal, de geweldige uitspraken, de voldoening wanneer een kind iets nieuws leert. „Het onderwijs is een prachtig vak.”

Het team heeft daarom de stakingsdagen mede gebruikt om flyers rond te brengen bij scholen voor voortgezet onderwijs en hun mentoren te mailen. Om leerlingen van de bovenbouw van havo en vwo te laten ervaren hoe werken in het onderwijs echt is en ze enthousiast te maken voor de Pabo, wordt de Tormijnschool een week lang opengesteld. In de week van 2 tot 6 maart kunnen geïnteresseerde scholieren een dagdeel meedraaien in Noordijk. „Ze kunnen dan niet alleen achter in de klas kijken, maar echt met de kinderen werken door een spel te doen op het plein of uitleg te geven in de klas.”