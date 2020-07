STAMPPOT heeft ‘onmundig’ drukke week achter de rug

Vorige week maandag kondigden Ronnie Degen, Pieter Holkenborg (De Feestfabriek) en mediaondernemer Stan Gordijn hun omroep STAMPPOT aan. Binnen een dag schreven zich bijna 1000 betalende leden in. Hoeveel leden er ruim anderhalve week later zijn bijgekomen, wil Holkenborg niet vertellen. ,,Het loopt goed door. Als het op dit tempo doorgaat, gaan we het halen.’’

Om echt kans te maken een officiële omroep te worden, moeten er voor het eind van het jaar 50.000 betalende leden zijn. In augustus 2021 kan dan de officiële erkenning volgen als aspirant-omroep door de minister.

‘Aandacht is enorm’

De afgelopen week heeft het team van STAMPPOT met name naast de telefoon gezeten. ,,De aandacht is enorm. Die we hebben we eigenlijk een beetje onderschat’’, zegt Holkenborg. ,,Iedere dag zijn we tot nu toe bezig met interviews. De media schrijven blijkbaar graag over media.’’

Ook enkele tv-makers meldden zich. ,,We gaan binnenkort met een aantal van deze mensen om tafel zitten, zodat we binnenkort ook inhoudelijk kunnen vertellen wat we met de omroep willen. Uiteindelijk hopen we dat mensen lid worden voor de inhoud.’’

Lid worden van de nieuwe omroepvereniging kan voor 7,50 euro.