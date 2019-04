Stapelbroek wil dat Commissaris van de Koning John Berends bemiddelt in integriteitskwestie

Stapelbroek zei dit donderdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie van Bronkhorst. Daar werd het stappenplan integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Bronckhorst besproken. In dat stuk staat verwoord hoe de gemeente in het algemeen met integriteitsschendingen moet omgaan. Rond Stapelbroek speelde de afgelopen jaren zo'n kwestie. Hij was tot oktober 2017 commissielid in Bronckhorst namens GBB. In een rapport van hoogleraar Hans van den Heuvel werd gesteld dat Stapelbroek in een zaak die te maken had met zijn buurman, niet integer had gehandeld. Stapelbroek spande daarop een rechtszaak aan tegen de gemeente Bronckhorst. De rechtbank oordeelde dat Stapelbroek, maar óók de gemeente Bronckhorst steken hadden laten vallen.