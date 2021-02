Staring College digitaal platgelegd door cyberaanval; losgeld betaald; school blijft maandag offline

LOCHEM/BORCULO - Scholengemeenschap Staring College is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Die is zo ingrijpend dat de school is ingegaan op losgeldeisen. Er is aangifte gedaan bij de politie. Maandag ligt de school als gevolg van de aanval nog plat; ook online zullen er geen lessen zijn.

Dat heeft directeur Carlien Krist-Spit van de in Lochem en Borculo gevestigde scholengemeenschap aan het eind van de vrijdagmiddag per e-mail aan ouders en andere betrokkenen gemeld. De aanval is afgelopen dinsdag geconstateerd en sindsdien wordt met man en macht aan de ICT van de school gewerkt.

‘We hebben direct ondersteuning gevraagd van Northwave, een onderzoeksbureau voor informatiebeveiliging. Uit hun onderzoek bleek dat er zóveel gegevens versleuteld waren dat de continuïteit van het onderwijs en de examens in gevaar kwamen. Ook de digitale geschiedenis van de school was ontoegankelijk geworden’, schrijft de schoolbestuurder.

Quote We hebben besloten losgeld te betalen om de continuï­teit van de school en het onderwijs te waarborgen. Het gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. Carlien Krist-Spit

Losgeld betaald

Op de systemen van de school zijn losgeldberichten gevonden. ‘We hebben besloten losgeld te betalen om de continuïteit van de school en het onderwijs te waarborgen', meldt bestuurder Krist-Spit in haar verklaring. ‘Deze situatie voelt voor alle betrokkenen als een nachtmerrie. Het besluit dat we hebben genomen gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. Echter, het belang om het onderwijs doorgang te laten vinden, juist in deze tijd, heeft de doorslag gegeven.’

Nieuwe inloggegevens voor leerlingen

Hoeveel betaald is, wil de vertegenwoordiger hangende het strafrechtelijke onderzoek naar de digitale aanval niet prijsgeven. Leerlingen zullen maandag nieuwe inloggegevens krijgen om in een nieuwe digitale omgeving weer te kunnen aanhaken bij de nieuwe IT-systemen van de school. Maar les, ook online, is maandag als gevolg van de digitale schade nog niet mogelijk.

Volledig scherm Scholengemeenschap Staring College in Lochem. © Peter Zandee