Start Achterhoeks-Twentse pilot verwerking bermgras tot veenvervanger in potgrond

Digitale Achterhoek­se band The Screenz bundelt muzikale hoop voor betere wereld

20:26 WINTERSWIJK/BELTRUM - Je bent creatief én muzikaal én je wilt wat… Waar in coronavirustijd grootschalige muziekoptredens zijn uitgevallen, zitten ook de makers van veel muzikaal moois thuis. Maar niet stil. The Screenz is als bandnaam een knipoog naar digitale beeldschermen waarachter de leden elk op afstand hun bijdrage leveren.