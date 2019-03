Normaal gaat Olderwets Høken in olde bezetting

13:51 LOCHEM - Dat boerenrockgroep Normaal op Hemelvaartsdag Olderwets gaat Høken was al een tijdje bekend. Maar in welke bezetting? Dat was de vraag. Maandag maakte Bennie Jolink via Facebook bekend dat de band dit in de ‘Olde Bezetting’ gaat doen.