Start the engines: Berkelland krijgt z’n eigen autorally

BORCULO - Berkelland krijgt z’n eigen autorally. Prominenten uit de rallysport juichen een nieuwe wedstrijd toe. De Achterhoek Berkelland Rally start op zaterdag 5 oktober in het openluchttheater in Eibergen. En eindigt met een vuurwerkshow.

Dat het beslist geen flauwekul is wat autosportliefhebber Marijn Visser een jaar geleden bedacht, bleek woensdagavond uit onder anderen de aanwezigheid van kopstukken uit de (regionale) rallywereld. Die lieten zich zonder uitzondering positief uit over het initiatief van de 23-jarige Eibergenaar van een zogeheten ‘shotrally’ met 2 keer 3 klassementsproeven binnen een relatief kleine straal over een totale lengte van 80 kilometer. „Een aanwinst voor de rallysport in het oosten”, meende Fons Wolfkamp van de Hellendoorn Rally, zogezegd een grote jongen op de internationale wedstrijdkalender.

"Zo'n compacte rally is mooi om mee te beginnen en krijg je nog een keer op de kalender. Onze rally is vele malen langer, duurt drie dagen en je wilt niet weten wat daar allemaal bij komt kijken. Met deze Achterhoek Berkelland Rally heeft iedereen een mooie dag en dan is het klaar. Het blijft niettemin een hele klus om het van de grond te krijgen en dat heeft deze knaap uitstekend aangepakt."

Ballonnetje

Visser was zo slim om vorig jaar september via Facebook een ballonnetje op te laten met een schets van klassementsproeven in de buurt van Rekken en rond Eibergen. Burgemeester van Oostrum reageerde enthousiast met een: 'start the engines'. Voor Visser een belangrijk sein om het plan uit te werken.

Daarna ging het snel en de organisator ondervond weinig tot geen weerstand vanuit welke hoek dan ook. Van Oostrum was twee weken geleden te gast bij de Vechtdal Rally in Hardenberg en zei onder de indruk te zijn geraakt van een minutieus uitgewerkt veiligheidsplan en de uitvoering ervan. ,,Het mooie is dat Marijn die zaken voor de Achterhoek Berkelland Rally al helder in kaart had voor we serieus met elkaar in gesprek gingen. Uit alles blijkt een superprofessionele aanpak. Mijn enthousiasme is daardoor alleen maar gegroeid. Berkelland wordt hiermee op de kaart gezet. En met de grote populariteit van auto- en brommercross in deze regio past een rally bij Berkelland."

Volledig scherm TT-2019-010098 - EIBERGEN - Marijn Visser van de Achterhoek Berkelland Rally Fotobon-nummer: TT-2019-010098 EDITIE: AC FOTO: Frans Nikkels FN20190411 © Frans Nikkels

Professioneel rallycoureur Hans Weijs jr. was speciaal voor de presentatie vanuit Nijmegen naar de Hof van Eckberge gekomen. „Hoe meer rallydagen op de kalender hoe beter”, waardeerde de internationale rijder de moed van Visser.

Weijs verbaasde zich overigens over het gemak, waarmee je in deze regio kennelijk een nieuwe rally neerzet. "Aan de andere kant merk je dat het tij is gekeerd. Er waren tijden dat actiegroepen meteen bij je op de stoep stonden als je een rally aangekondigde. Het beeld dat de natuur zwaar onder druk zou komen te staan, is inmiddels bewezen achterhaald en dat is ook tot het grote publiek doorgedrongen. Je zou eens moeten uitrekenen hoeveel rally's net zo vervuilend zijn als vier keer het opstijgen van een vliegtuig. Rallymotoren zijn tegenwoordig ook schone motoren. In werkelijkheid zijn we maar een heel pietepeuterig klein stipje in dat hele milieuverhaal. Het gaat vandaag de dag meer om de gunfactor en ik heb het idee dat die in dit geval heel groot is."

Visser toonde zich content met alle complimenten en aanmoedigingen door te gaan waar hij mee bezig is. "Maar blijf bij de weg. Neem in je enthousiasme niet te snel te grote stappen", drukte de Deldense rallycoureur Thom de Jong de benjamin onder de organisatoren op het hart. "Je loopt hoe dan ook tegen zaken aan die anders moeten. Pas als je alles hebt tot in de puntjes voor elkaar hebt, kun je een volgende stap maken. Dan ben je een paar jaar verder."

Vuurwerkshow

Start en finish zijn in het openluchttheater in Eibergen. De service op industrieterrein de Kiefte. "Verder zal een randprogramma met een kofferbakverkoop vanuit bijzondere auto's en een spectaculaire Static show het evenement completeren", meldde Visser zelf.