Starters in Vragender wanhopig: ‘Tot mijn 40ste bij m’n ouders wonen, is geen optie’

Volgens de 26-jarige inwoner van Vragender zijn de gevolgen van het niet te koop komen van bouwgrond groot. Het kerkdorp zit namelijk met een unieke situatie. In plaats van vergrijzing, is er juist verjonging. Het gevolg is dat er een enorme groep starters is, die maar wat graag in Vragender wil blijven wonen. Helaas voor hen blijft het vooral bij een wens, want woningen zijn er niet te koop in het iets meer dan duizend inwoners tellende dorp. En het enige vooruitzicht op een mogelijke locatie voor nieuwbouw, strandde onlangs in de gemeenteraad van Oost Gelre.