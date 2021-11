Starterswoningen zouden 275.000 euro kosten maar zijn ineens duurder; Oost Gelre wil opheldering van ontwikkelaar

Zo valt Zutphen de aantrekke­lijk­ste binnenste­den van Nederland aan: ‘Zijn al aardig op weg’

Op dit moment behoort de binnenstad van Zutphen nog niet tot de top 50 aantrekkelijkste van Nederland. Daar moet als het aan Zutphen ligt snel verandering in komen. De Hanzestad laat onderzoeken hoe de binnenstad aantrekkelijker gemaakt kan worden voor zowel toeristen als inwoners van Zutphen zelf en kijkt stiekem naar de top 10 van aantrekkelijkste steden van het land. ,,We moeten wel oppassen dat we niet doorschieten in het kijken naar toerisme.’’

24 november