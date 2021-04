Startschotgala binnen 11 (!!) minuten uitverkocht, massale run op kaartjes

De verkoop verliep via een wachtrijsysteem, waarbij gegadigden op een willekeurige plek in de wachtrij werden geplaatst. Hoeveel mensen precies in de wachtrij hebben gestaan voor kaartjes, is nog niet duidelijk.



,,Maar het waren er veel meer dan 10.000", laat Pieter Holkenborg van de Feestfabriek weten. ,,Ik heb zelf ook in de wachtrij gestaan, want dat is toch de beste manier om te controleren of alles goed werkt. Zelf had ik al een plek van boven de 20.000. Dus ga er maar vanuit dat er genoeg animo was.”