Startschotgala heeft line-up rond met Anouk, Boh Foi Toch en Guus Meeuwis

Andere grotere namen zijn Kraantje Pappie, Bökkers en Høken met de Heinoos. Dat heeft organisator De Feestfabriek bekendgemaakt voor het driedaagse festival, van 1 tot en met 3 april op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. Aanvankelijk heette het festival ‘Mega Immuun Party’. ,,Maar die naam is achterhaald door het voortduren van de coronapandemie”, liet Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek eerder weten. Daarom besloot De Feestfabriek de naam Startschotgala weer te gebruiken. Die naam was eerst bestemd voor een Fieldlab-evenement op hetzelfde terrein. Dit feest werd echter nooit gehouden, onder meer omdat er destijds veel kritiek kwam op de test-evenementen. Het nieuwe evenement staat volledig los van het vorige Startschotgala.

Kaartjes vanaf vrijdag te koop

Het Startschotgala komt uit de koker van De Feestfabriek, dat ook ’s lands grootste festival de Zwarte Cross organiseert. In tegenstelling tot dit grote evenement, is er bij de het Startschotgala geen camping. Daarnaast is het festivalterrein een stuk compacter van opzet, met ‘slechts’ twee tenten.



De kaartjes voor de aftrap van het evenementenseizoen zijn vanaf aanstaande vrijdag, 11 februari, om 11.00 uur te koop via startschotgala.nl. In eerste instantie is er plek voor 10.000 mensen per dag.