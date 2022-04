Startschotgala van start in Lichtenvoorde: ‘Als je die mensen ziet, weet je waarvoor je het doet’

Vrogger en now Kunst kijken in de Keppelse kerk: ‘De sfeer zoals hier hebben we nergens aangetrof­fen’

De preekstoel, de banken, de kroonluchters en het orgel werden er in de jaren 70 uitgehaald. Desondanks is de serene sfeer, die in elke kerk hangt, nog steeds aanwezig in Laag-Keppel. Wie door de glazen deur naar binnen gaat, stapt een oase van rust binnen.

31 maart