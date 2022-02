Statement supporters De Graafschap met wedstrijd kijken bij Masselink: ‘Meer solidariteit van directie verwacht’

DOETINCHEM - Supportersgeleding SpinSideDtc en supportersvereniging Superboeren maken een statement: vrijdagavond is de voetbalwedstrijd De Graafschap - FC Dordrecht te zien op een groot scherm in zaal Masselink in Doetinchem.