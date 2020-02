Statig station Winterswijk krijgt weer allure; 3 nieuwe huurders in monumentaal pand

,,Dit mooie gebouw verdient het om weer volop gebruikt te worden”, zegt stationsmanager Lars Sieverink, die 24 NS-stations in het oosten bestiert. Eigenaar NS Stations investeert iets minder dan een miljoen aan de verbouwing van het leegstaande deel van het pand tot drie huurunits, waar inmiddels al evenveel lokale gegadigden voor zijn.



Het gaat daarbij niet om horeca of detailhandel, maar om dienstverleners met een publieksfunctie, aldus Sieverink. Hij verwacht dat de verbouwing rond de zomer klaar is en de huurders er in september in kunnen trekken.