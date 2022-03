Statkraft geeft Winterswijkers streepje voor om te investeren in zonnepark Arresveldweg

Toon (69) is vroeg uit de veren om te stemmen: ‘Dan heb ik meer aan de dag’

'S-HEERENBERG - Het is amper half acht in de ochtend als Toon ter Horst (69) het gemeentelijk stembureau in Gouden Handen in ’s-Heerenberg binnenwandelt. Het is, naast het gemeentehuis in Didam, het enige stembureau in de gemeente Montferland dat maandag en dinsdag open is.

