Statushouders burgeren in door brood te bakken in Doetinchem

8:05 GENDRINGEN - Kinderen van arme ouders in Oude IJsselstreek kunnen gratis hun zwemdiploma halen, een computer krijgen voor school en bijles in vakken die ze lastig vinden. Het zijn drie nieuwe regelingen in de bijzondere bijstand voor mensen met een minimuminkomen in Oude IJsselstreek.