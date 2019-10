Statushouders omarmen Berkelland Friends Festival

Het publiek is dolenthousiast. Zelfs in zo’n zakelijke gemeenteraadszaal kan er een feestje worden gebouwd. Zangeres Maya Link wist van tevoren bijna zeker dat het leuk zou worden, maar ze moest het met haar voorstelling ‘Maya zingt de wereld rond’ toch eerst beleven.

„Het maakt dus echt niet uit waar we zijn. Kinderen en hun ouders gaan altijd mee op een fantasiereis. Want dat is wat we vanmiddag hebben gedaan. Alles is mogelijk met je fantasie. Zelfs in een raadszaal.”„„

Drukte

Na het middaguur wordt het snel drukker met bezoekers in het gemeentehuis van Borculo. Onder hen veel statushouders voor wie dit feestje eigenlijk wordt georganiseerd. Iedereen is welkom, want de achterliggende gedachte is dat iedereen, dus ook de geboren en getogen Nederlander, elkaar ontmoet en - als men dat op prijs - stelt een praatje met elkaar maakt. Niets moet, het mag. En er is van alles te doen, te zien en zelfs te proeven. Wie je ook spreekt, iedereen vindt het gewoon heel leuk.

Een Syrische meneer oogt wat somber en dat nodigt uit om te vragen hoe het gaat. „Goed”, antwoord de man spontaan en met een blik dat hij het oprecht meent. Alleen die knie zit-em nog een beetje dwars. „Die is nieuw. Was helemaal kapot.” Dat was het dus. Of hij alleen is? „Nee hoor. Daar komen mijn twee dochters en mijn vrouw aan.” En als de buren dan ook nog eens de grote zaal in het gemeentehuis binnenwandelen, is het feest.

Paspoort

Burgemeester Joost van Oostrum opent de bijeenkomst en ook de Syrische Tawfik Jani en zijn vrouw Sara zijn van de partij. „Vorig jaar was het voor het eerst. Toen zijn we ook geweest”, vertelt Sara. Dochter Marjena komt straks ook. Tawfik Jani meldt desgevraagd dat hij bijna 5 jaar geleden uit Aleppo vluchtte om uiteindelijk in Nederland een veilig heenkomen te vinden. We kunnen Jani bijna feliciteren. „Als het goed is krijg ik over twee maanden mijn Nederlandse paspoort.” Sara moet nog even wachten. „Ik kwam een jaar later met onze dochter achter hem aan.”

Terwijl het bij de entree van het gemeentehuis een vrolijke boel is, valt er even een stilte op de vraag of ze Aleppo missen. „De stad is als door de wind weggeblazen. Een ramp. Alles is kapot.” Jani en zijn vrouw blijken positief ingestelde mensen die de afgelopen jaren hard aan de weg hebben getimmerd om iets moois van een nieuw hoofdstuk in hun leven te maken. Dochter Marjena speelt daarin een belangrijke rol”, benadrukken haar ouders. „Ze gaat naar school, heeft vriendinnen en omdat ze jong is, pakt ze de taal makkelijker op dan wij. Kinderen spelen een belangrijke rol voor gezinnen die hier opnieuw beginnen.”

Vrolijke show

Zangeres Maya Link van het 40-jaar oude theatergezelschap Samba Salad, beaamt dat kinderen op natuurlijke wijze de boel op sleeptouw nemen en ze hoopt daar met haar even vrolijke als interactieve fantasieshow voor kinderen aan bij te dragen. Kinderen horen vrolijk te zijn en de show is vrolijk. Beeldend ook en vooral muzikaal.

„Het is al vaak bewezen dat muziek universeel is en de beste manier om contact te maken. Maar ook om een nieuwe taal te leren. De liedjes die we spelen zijn natuurlijk en heel toegankelijk en met een goede dosis humor krijg je bij groot en klein een glimlach op het gezicht. Als theatermaker is het mijn persoonlijke missie om bij iedereen het kind naar boven te halen en zich te openen voor het onbekende. En als je dan het gevoel hebt dat die missie is geslaagd, ga ik ook met een heel tevreden gevoel naar huis terug. Zoals vandaag dus.”

Als het festival deze zaterdagmiddag op z'n einde loopt, de haarvlechtster haar kunstje afmaakt, er nog een paar hapjes op een bijna lege schaal zijn achterbleven, weet Marieke Heusinkveld als ‘contactpersoon vluchtelingen van de gemeente Berkelland’ het zeker: die derde editie komt er ook. „We zagen vorig jaar al dat dit aansloeg en vandaag was de belangstelling nog groter.”

Volledig scherm Het Tweede Berkelland Friends Festival had naast muziek, sport en spel ook typisch multiculturele activiteiten als haren vlechten en henna tattoeages. © Marieke Amelink

Volledig scherm Het Tweede Berkelland Friends Festival had naast muziek, sport en spel ook typisch multiculturele activiteiten als haren vlechten en henna tattoeages. © Marieke Amelink