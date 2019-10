Steeds groter personeelstekort in Achterhoek

Omdat de Achterhoekse bedrijven minder werknemers hebben dan ze kunnen gebruiken, is de productie ook lager dan gewenst. Dit is al sinds begin 2017 aan de gang. Dat percentage ligt hoger dan in Nederland en Gelderland, waar 25 procent van de bedrijven klaagt over tekort aan personeel. Dit staat in ‘Regio in beeld', het jaarlijkse rapport van het UWV. De regio in deze zijn de acht Achterhoekse gemeenten, inclusief Montferland.



Ondertussen stijgt het aantal vacatures in de regio. Dat komt niet zozeer door de groei van de economie, want die neemt volgens het UWV af. Wel is het zo dat meer mensen wisselen van baan en dus de vervangingsvraag toeneemt.