Steeds meer huisartsen in Berkelland werken met praktijkondersteuner voor de jeugd

update Morgen begint meteorolo­gi­sche herfst: gelijk forse tempera­tuur­da­ling en buien

10:55 De overgang van de meteorologische zomer naar de meteorologische herfst gaat gepaard met een forse temperatuurdaling. Kan het volgens Weerplaza in Zwolle en Zutphen vanmiddag rond 16.00 uur nog 28 graden worden, zondagmiddag is het op hetzelfde tijdstip nog maar 20 tot 19 graden. In Urk, aan het IJsselmeer, is het zelfs nog een graadje koeler. Dat scheelt dus de spreekwoordelijke jas.